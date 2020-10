Im Verteilzentrum für Briefe der Post AG Nürnberg kommt es seit einiger Zeit zu deutlichen Verzögerungen in der Zustellung. Hiervon sind auch die Kunden des Kissinger Spätsommers betroffen, wie die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemeldung informiert. Die angeforderten Tickets für die Veranstaltungen an diesem Wochenende wurden nicht rechtzeitig zugestellt. Die Stadt Bad Kissingen habe sofort reagiert. An den Veranstaltungskassen können die Gäste Ersatztickets vor dem Konzert abholen.

Für die Gäste bedeutet dies: Sie müssen für ihren Konzertbesuch die Abholzeit für die Tickets einplanen und die Regeln zur Eindämmung der Coronapandemie beachten, wie das Einhalten des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern insbesondere auch im Eingangsbereich und an den Kassen. Ein Mundschutz muss getragen werden.

Betroffen von den Verzögerungen der Post sind auch weitere Einrichtungen und Dienststellen der Stadt, wie beispielsweise Stabsstelle, Stadtarchiv oder Stadtbücherei. red