Verstärkung für die Rhinos

Bereits in der Premierensaison der Herzo Rhinos hatte José Ricco einige Male am Spielfeldrand ausgeholfen. Damals spielte der 34-jährige Argentinier noch beim Erstligisten Ingolstadt Dukes und trainierte als Headcoach das Damenteam der Nürnberg Rams. Nun gab der American-Football-Landesligist aus Herzogenaurach bekannt, dass Ricco mit sofortiger Wirkung als Offensive Coordinator der Herzo Rhinos Seniors an den Weihersbach wechselt. "Wir hatten uns im Januar zum Pro Bowl in Orlando getroffen und seitdem eigentlich immer wieder über das Thema gesprochen," sagt Rhinos Headcoach Harald Fürst. "Ricco war damals aber gerade erst als Defensive Tackle zum deutschen Vizemeister, den Schwäbisch Hall Unicorns gewechselt und war sehr fokussiert auf seine Karriere als Spieler. Die Covid-19-Pandemie hat mir hier sicher in die Karten gespielt, aber ich habe auch nie lockergelassen," berichtet Fürst. "Ich wusste, dass Ricco als erfahrener Defense-Spieler und langjähriger Coach die perfekte Besetzung als Offensive Coordinator bei den Rhinos ist."

Ricco sagt: "Ich habe mich für einen Wechsel nach Herzogenaurach entschieden, weil mich das Konzept des Headcoaches überzeugt hat und ich das enorme Potenzial für American Football gerade in dieser Sportstadt sehe. Die drei Jahre als Headcoach der Nürnberg Rams Ladies waren eine Mega-Erfahrung für mich, da konnte ich vieles lernen. Ich möchte mich aber weiterentwickeln und jetzt den nächsten Schritt gehen. red