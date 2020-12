Im weihnachtlichen Glanz erstrahlt auch dieses Jahr wieder das Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins. Mit seinem Lichterschmuck ist es ein echter Hingucker im Ortsbild. Eigentlich hätte es die Vereinsjugend, die Wühlmäuse, zusammen mit erwachsenen Helfern in diesen Zustand bringen sollen. Doch wegen Corona musste dieser schon zur Tradition gewordene Arbeitseinsatz entfallen. Und so sprang Jugendleiterin Carolin Gehrlicher zusammen mit ihrem Ehemann Markus und Carmen Escher in die Bresche und verwandelte das Häuschen wieder in ein Schmuckstück. Für Ortsunkundige sei gesagt, dass das Objekt sich in der Schlettacher Straße, gleich neben der VR-Bank befindet. Foto: Christian Göller