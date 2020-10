In der Zusatzveranstaltung am Samstag, 7.November, werden in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr verschiedene Herausforderungen in der Jugendarbeit diskutiert und Lösungen besprochen. Gemeinsam mit dem Blockseminar "Grundlagen der Gruppenarbeit", dem "Aufsichtspflichtseminar", einem Erste-Hilfe-Kurs sowie der ehrenamtlichen Arbeit in einem Verein oder bei einem öffentlichen Träger der Jugendhilfe berechtigt die Fortbildung zum Erwerb der Juleica. Die achtstündige Fortbildung ist außerdem zur Verlängerung der Juleica geeignet.

Die Veranstaltung ist für mindestens sechs beziehungsweise maximal 15, an der Jugendarbeit Interessierten Personen, ab 15 Jahren geeignet. Aktuell sind noch einige Restplätze frei. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person inklusive Verpflegung und Materialien. Nähere Informationen sowie die Online-Anmeldung sind unter www.kjr-forchheim.de zu finden. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 22. Oktober. red