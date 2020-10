Der Meister der politischen Satire, Urban Priol, gastiert am Freitag, 4. Dezember, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Konzerthalle Bamberg. Seinen Jahresrückblick sollte man sich nicht entgehen lassen. Trotz Corona oder gerade deshalb! Es gab noch viel mehr als die Pandemie. Aber auch das Virus kommt nicht zu kurz. Jahresrückblicke gibt es mittlerweile unzählige, aber kaum einer hat eine solche Relevanz und eine solche Wucht. 2020 - wenn nichts mehr geht, kommt Urban Priol. Das gemein-charmante Kabarett-Kraftwerk dreht und wendet das Zeitgeschehen, bis es die Zuschauer als das sehen, was es ist: absurdes Theater von großer globaler Bedeutung. Alles, was man über die vergangenen zwölf Monate in Sachen Politik und Gesellschaft wissen muss, wird geballt in ein Programm gepackt. Der Kartenvorverkauf läuft über den BVD-Kartenservice, Lange Straße 39/41, 96047 Bamberg, Telefon 0951/9808220, sowie online unter www.eventim.de und www.bvd-ticket.de. Foto: Michael Palm