Mehrfach wurde in der Debatte um das neue Ärztehaus die Frage laut, ob das Gebäude vielleicht doch größer ausfalle als es den Räten im Sommer 2019 präsentiert wurde. Das ist nicht der Fall. Die Unklarheit entstand, weil in den aktuellen Plänen von einer Gesamtgeschossfläche von 2287 Quadratmetern die Rede ist. In den Unterlagen vom Juli 2019 wird die Bruttomietfläche dagegen nur mit 1725 Quadratmetern angegeben. "Das ist nicht dasselbe", er klärt Rebekka Kreiling, Rechtsanwältin der Gießener Kanzlei HFBP Rechtsanwälte und Notar. Die Bruttomietfläche beinhalte nur jene Flächen, die tatsächlich vermietet werden - al so nicht Flure, Treppen, der Technikraum und Rettungswege. Diese Bereiche summierten sich auf etwa 500 Quadratmeter.

Kreiling ergänzt, dass sich die Pläne im Vergleich zum Sommer 2019 tatsächlich ein wenig geändert haben. Durch die Praxisplanung im Obergeschoss seien 35 Quadratmeter Raum dazugekommen, weil die Mieterin den Bedarf gehabt habe. Am Gebäude als solches hat das aber nichts verändert. Kreiling zufolge sei die Dachterrasse in diesem Zuge etwas kleiner konzipiert worden. uli