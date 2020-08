Unfallfahrerin war angetrunken

Einen Verkehrsunfall mit 3000 Euro Sachschaden hat am Mittwoch um 23 Uhr eine 36-Jährige unter Alkoholeinfluss im Coburger Stadtgebiet verursacht. Die Untersiemauerin befuhr mit ihrem Pkw die Callenberger Straße und missachtete an der Einmündung zur Raststraße die Vorfahrt einer VW-Fahrerin. Der Beifahrer der Unfallverursacherin redete nach dem Zusammenstoß auf die Unfallgegnerin ein, dass man den Unfall doch auch ohne Polizei klären könne. Darauf ließ sich aber die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin nicht ein und verständigte die Coburger Polizisten. Der Grund für die Nichthinzuziehung der Polizei war, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss den Verkehrsunfall verursacht hatte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme zeigte der Alkomat einen Wert von 0,52 Promille an. Die Coburger Polizisten nahmen die 36-Jährige daraufhin ins Coburger Klinikum mit und führten bei dieser eine Blutentnahme durch. Gegen die Unfallverursacherin ermitteln die Coburger Polizisten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. pol