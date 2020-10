Zwischen vergangenem Freitag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.15 Uhr, hat ein Unbekannter Am Sendelbach die Seitenscheibe eines dort abgestellten Omnibusses aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden eine Geldbörse sowie eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. Streit endet mit einer Ohrfeige Am vergangenen Samstag zwischen 11.30 und 12 Uhr geriet ein Pärchen in einem Supermarkt in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße mit einem anderen Kunden in Streit und wurde auch beschimpft. Am Ausgang traf das Trio dann wieder aufeinander, wo der 28-Jährige eine Ohrfeige verpasst bekam. Seine Begleiterin wurde ebenfalls von dem Unbekannten angegriffen, danach beklagte sie Schmerzen an Hand und Fuß. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Gartenhütte geht in Flammen auf Am Montagabend gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einer Gartenhütte in der Nürnberger Straße informiert. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Hütte bereits lichterloh, konnte aber schnell gelöscht werden. Die Ursache für den Brand ist unklar. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Täterhinweise oder Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. pol