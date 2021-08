Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Welschenkahl wurden Neuwahlen durchgeführt. Da neben dem scheidenden Ersten Vorsitzenden Frank Schenkel, der fast 25 Jahre in der Vorstandschaft tätig war, auch Zweiter Kommandant Ewald Weimann und Kassiererin Monika Weimann, die ihre Ämter ebenfalls schon viele Jahre bekleideten, von ihren Posten zurücktraten, gab es einen erheblichen Umbruch in der Führungsmannschaft von Feuerwehr und Feuerwehrverein. Zum neuen Vorsitzenden wurde Sebastian Schmidt gewählt, der bisher das Amt des Zweiten Vorsitzenden innehatte. Im Amt bestätigt wurde Kommandant Matthias Eisenmann, der in Zukunft von Tobias Schenkel als Zweitem Kommandanten unterstützt wird. Wiedergewählt wurden Daniela Maisel als Schriftführerin und Alexander Münch als Beisitzer. Neu in der Vorstandschaft sind Stefan Lanzendörfer als Zweiter Vorsitzender, Simone Bär-Eisenmann als Kassiererin und Sven Distler als Beisitzer. Die Neuwahlen wurden vom stellvertretenden Bürgermeister Klaus Amschler durchgeführt, der den Zusammenhalt im Ort hervorhob und das gute Miteinander lobte. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Frank Schenkel und Ewald Weimann konnten als letzte Amtshandlung mit Lukas Czys und Mark Schmidt noch zwei neue Feuerwehrmänner verpflichten. Als Vertreter der Führungsmannschaft des Landkreises nahm Kreisbrandmeister Stefan Heidenreich an der Versammlung teil. red