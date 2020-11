Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dormitz (Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach) hat ab 1. Dezember eine neue Leiterin im Standesamt Dormitz. Die Gemeinschaftsversammlung hat beschlossen, Ramona Will die Standesamtsleitung zu übertragen, welche die Amtsgeschäfte seit ihrer Ernennung zur Standesbeamtin in vorbildlicher Weise ausgeführt habe. Als Stellvertreter wird Geschäftsleiter Nicky Weber zur Verfügung stehen.

Weiter befasste sich das Gremium mit mehreren Genehmigungen überplanmäßiger Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 und 2020. Die Gemeinschaftsversammlung nahm die Durchführung des Blend- und Wärmeschutzes der Fenster zur Kenntnis und billigte die Maßnahme von 2019 mit Gesamtausgaben von 4680 Euro nachträglich.

Größerer Datenspeicher

Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung für die Anschaffung eines größeren Datenspeichers. Die voranschreitende Digitalisierung führe zu einer erheblichen Steigerung der Datenmenge, erklärte Geschäftsleiter Nicky Weber, so dass das NAS-System (Dateiserver) nicht mehr über die Kapazität verfügt, um alle Datensicherungen durchführen zu können. So mussten sechs Zwölf-Terabyte-Festplatten installiert und konfiguriert werden. Die Kosten hierfür betrugen 4800 Euro. Dieser Betrag liegt zwar nahe an der Grenze der maximalen Verfügungsbefugnis der Gemeinschaftsvorsitzenden. Dennoch werde aufgrund der schwierigen Haushaltskoordination die nachträgliche Legitimierung durch die Gemeinschaftsversammlung als erforderlich erachtet, erklärt die Vorsitzende Gertrud Werner (UWK), Bürgermeisterin von Kleinsendelbach. Das Gremium genehmigte die kurzfristige Maßnahme zur Wahrung der Informationssicherheit.

Umbau im Rathaus

Auch bei den Umbaumaßnahmen im Rathaus war eine nachträgliche Beschlussfassung erforderlich. Hier wurde ein größerer Sozial- und Besprechungsraum im Dachgeschoss geschaffen, um die Abstandsgebote während der Corona-Pandemie einzuhalten. Der frühere Sozialraum im ersten Obergeschoss wurde zum Büro der Geschäftsleitung umgebaut.

Für die Bürgermeister aus Hetzles und Kleinsendelbach wurde ein Zweierbüro fertiggestellt, das diesen nun als Büro und Besprechungsraum dient. Beide Bürgermeister hatten bislang kein Büro im Dormitzer Rathaus, merkte der Dormitzer Bürgermeister Holger Bezold (FW) an. Umso erfreulicher sei, dass dieses Büro auch als Ausweichraum für die Angestellten Verwendung finde, sagte Bezold.

Die Deckung der Ausgaben in Höhe von circa 11 000 Euro werde über den Gesamthaushalt 2020 finanziert, berichtete Werner. Das Gremium billigte die Umbaumaßnahmen und stimmte den Auftragsvergaben an externe Baufirmen einstimmig zu.