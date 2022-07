"Ruhestand oder Un-Ruhestand", so lautet das Thema für das nächste Treffen der Altersweisen am heutigen Samstag, 16. Juli. Nach dem Arbeitsleben kommt der sogenannte "Ruhestand", aber nicht wenige Menschen nennen es lieber "Un-Ruhestand". Um welche Art von "Ruhe" geht es also? Über diese und ähnliche Fragen werden die Teilnehmer miteinander sprechen. Treffpunkt ist das Gemeindehaus in der Goethestraße 11a, um 16 Uhr. Pfarrer Gerhard Bauer von der Petrigemeinde wird in das Thema einführen und das Gespräch leiten. Am 20. August geht es um das Thema: "Endlich frei - oder: Freiräume entdecken". red