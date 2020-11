Marco Meissner Mit rund 1300 Mitgliedern ist die Turnerschaft Kronach der größte Verein des Landkreises. In 22 Abteilungen bieten die Sportler ihren Mitgliedern ein Spektrum von der Gymnastik über den Ballsport bis hin zu den Kampfkünsten. Doch nun herrscht bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr Flaute.

Der Sportbetrieb ruht wegen des Lockdowns komplett. Kann ein so großer Verein mit eigener Halle so etwas wegstecken, ohne dass ihm die Mitglieder irgendwann davonlaufen?

"Die Stimmungslage ist so, dass alle Verständnis haben. Es gibt keinen, der sagt, wir wollen auf Biegen und Brechen ein Training abhalten", ist Vorsitzender Jörg Schnappauf froh über die Vernunft und den Rückhalt durch die Mitglieder. Auch wenn es bei so vielen Menschen natürlich geteilte Meinungen über die verschiedenen Schutzmaßnahmen gebe, hielten sich alle an die Vorgaben der Behörden. "Wir wollen ja nicht, dass irgendeiner, der sich eigentlich gesund halten möchte, dann irgendwo als Superspreader in den Turnhallen herumläuft und viele Menschen gefährdet", erklärt der Vorsitzende.

Um dafür Verständnis zu wecken, gehen die Verantwortlichen seit Beginn der Pandemie aktiv auf die Mitglieder zu und erklären ihnen ihre "manchmal auch restriktivere Vorgehensweise". Die Turnerschaftler sollen möglichst alle bei den notwendigen Maßnahmen mitgenommen werden. Es sei viel kommuniziert worden, und der Verein habe Angebote geschaffen, wo es möglich gewesen sei. "Es ist nicht so, dass die Halle zu ist und damit der Verein stillgelegt ist. Eher im Gegenteil." Zu tun gebe es gerade für die Ehrenamtlichen immer genug.

Für Schnappauf ist klar: "Wir sind eine Gemeinschaft, wir haben einen Gemeinschaftssinn, wir sind ein Verein!" Die Turnerschaft sei kein Dienstleister, sondern ein Zusammenschluss, in dem der Sport gelebt wird. Der große Teil der Mitglieder halte deshalb fest zusammen. Abgesprungen seien bisher ganz, ganz wenige.