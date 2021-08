In Abwesenheit von Kommandant Fabian Hoffman, der sich mit dem Hilfeleistungskontingent des Landkreises Bayreuth auf dem Heimweg von Altenburg befand, wurden in der Feuerwehr Wirsberg gleich mehrere Auszeichnungen und Ehrungen vorgenommen.

Stellvertretender Kommandant Andreas Rothert eröffnete den Ehrennachmittag mit einer Schweigeminute für die Menschen, die in der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pflalz ihr Leben lassen mussten. Mit Jörg Treutler und Jochen Ströhlein wurden zwei verdiente Feuerwehrler für ihren 40- beziehungsweise 25-jährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen des Freistaates Bayern in Gold und Silber geehrt. Die Auszeichnung nahm Landrat Klaus Peter Söllner (FW) vor, der deutlich machte, dass der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr für die Kommunen unverzichtbar ist. Das hätten die Hochwassereignisse in Rheinland-Pfalz und in Oberbayern deutlich gezeigt. Jörg Treutler ist eine tragende Säule in der Wehr und Mitglied im Verwaltungsrat, Löschmeister, Gruppenführer und seit 1998 Schriftführer der Wehr. Ebenso begleitete er das 125- und das 150- jährige Bestehen der Wehr. Jochen Ströhlein, dessen aktive Laufbahn bei der Feuerwehr Weißenbach-Osserich begann, ist Fahrzeugführer und Maschinist des LF 16/12 sei aus Wirsberger Wehr nicht mehr wegzudenken.

Stellvertretender Kommandant Andreas Rothert übereichte Saskia Hoffmann, Stefan Wegner, Marcella Przyklenk und Sven Schmidt das Abzeichen für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Niklas Hofffman bekam das Abzeichen für zehn Jahre. Stefan Bira, Sabrina Wegner, Tamara Probst, Jannis Treutler, Stefan Wegner, Xaver Müller, Lukas Tröger und Lukas Stöhlein wurden zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann befördert und Thomas Blätterlein zum Oberfeuerwehrmann. Kommandant Fabian Hoffmann erhielt in Abwesenheit die Ernennung zum Oberlöschmeister. Kreisbrandmeister Rainer Bär zollte der Wirsberger Wehr vorbildliches Verhalten: "Ihr seid eine super Truppe, die Mischung aus jung und erfahren passt einfach bei euch."

Auch Bürgermeister Jochen Trier (FW) war voll des Lobes für die Aktiven der Feuerweh: "Es wirft ein gutes Bild nach außen, dass so eine klasse Bereitschaft da ist, dass sich so viele junge Leute der Herausforderung des Feuerwehrdienstes stellen." Stellvertretender Kommandant Andreas Rothert dankte der Mannschaft, die für Freizeit, Ausbildung, Übungen und Einsätze oft vieles in den Hintergrund stelle. Rei