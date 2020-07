Tiefe Dankbarkeit für 65 Ehejahre

Es ist ein selten gefeierter Anlass: Vor 65 Jahren haben Theresia und Ludwig Hofmann aus Pinzberg geheiratet und konnten nun ihre eiserne Hochzeit feiern.

"Man muss früh anfangen, sonst schafft man das gar nicht", sagt Ludwig Hofmann. Vertrautheit und gegenseitiger Respekt, das seien die Grundpfeiler ihres so langen währenden Glückes. Nach 65 Jahren bleibt den beiden, die in diesem Jahr auch ihren 85. Geburtstag feierten, eine tief empfunden Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und all das Gute, das sie erfahren durften.

"Wir haben uns kennengelernt beim Weinfest in Pinzberg, dort habe ich im Ausschank mitgeholfen", erzählt Ludwig Hofmann, ein gebürtiger Forchheimer. Dort hat die Pinzbergerin die Blicke ihres zukünftigen Mannes auf sich gezogen, als sie im Ausschank vorbeischaute. "Sie hat mir sofort gefallen", schwärmt er noch heute, und hat sie damals sofort zum Tanz aufgefordert. "Da hat es dann gefunkt", sagt er.

Ludwig erlernte in Forchheim das Schuhmacherhandwerk mit Abschluss, um sich nach einiger Zeit zum Kranführer ausbilden zu lassen. Diese Tätigkeit übte er bis zu seinem Ruhestand aus.

Nach drei Jahren heiratete das Paar standesamtlich in Pinzberg und kirchlich in Forchheim. Nach der Heirat wohnten sie im Haus der Eltern von Theresia, bevor sie sich gemeinsam ihr Heim in der Äußeren Kapellenstraße bauten und 1962 einzogen.

Theresia hatte in jungen Jahren als Näherin und später in Erlangen bei der Firma Basel gearbeitet. Auch ihren Aufgaben als Hausfrau und Mutter widmete sie sich intensiv.

Das Paar hat drei Söhne und zwei Töchter. Zur Familie gehören inzwischen auch sechs Enkel und fünf Urenkel. Seit 40 Jahren trifft sich Ludwig regelmäßig mit seinen Kartelfreunden "beim Eger" zum Schafkopfen, was nun durch Corona unterbrochen wurde. Den beim haus angelegten Garten pflegen beide leidenschaftlich, so wie es die Gesundheit noch zulässt. Ansonsten arbeitet Ludwig noch gerne an seinem PC und Theresia frönt ihrer Leidenschaft vor allem den Nachmittagsserien der Fernsehanstalten.

Größere Reisen gab es nicht bis auf eine in die USA zu ihrer Tochter und in die Wachau zu ihrer zweiten Tochter. Ansonsten blieb es bei Ausflügen in die nähere Umgebung.

Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeisterin Elisabeth Simmerlein (FW). Für den Kreis Forchheim gratulierte die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (CSU), außerdem Umweltminister Thorsten Glauber (FW) aus Pinzberg und der Forchheimer Landtagsabgeordnete Michael Hofmann (CSU). Besonders freute sich das Jubelpaar über das Buch und die Glückwünsche des Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).