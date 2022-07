Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) vertraut auch im Jahr 2022 auf das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM). Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek übergab Landrat Thomas Bold und ZTM-Geschäftsführer Sebastian Dresbach im Bayerischen Landtag einen Förderbescheid in Höhe von 562.000 Euro. Mit dem mittlerweile zehnten Förderbescheid für das ZTM setzt das Ministerium laut Pressemeldung ein klares Zeichen für den weiteren Ausbau der Telemedizin und die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Bayern.

In den letzten zwölf Jahren hat sich das ZTM demnach als wichtige Drehscheibe und Anlaufstelle rund um Telemedizin entwickelt. Der einst regional angelegte Gedanke, telemedizinische Ansätze in der Modellregion Rhön zu prüfen, wurde mittlerweile auf ganz Bayern ausgeweitet. Besonders in den vergangenen beiden Jahren hat das ZTM seine Informations- und Aufklärungsarbeit durch Veranstaltungen und Projekte im gesamten Freistaat ausgebaut. "Für uns ist das eine klare Bestätigung unserer bisher geleisteten Arbeit. Dank der Förderung konnten wir im letzten Jahr viele gewinnbringende Ideen für alle Gesundheitsakteure sowie Bürgerinnen und Bürger voranbringen. Daran werden wir in diesem Jahr natürlich anschließen", resümiert ZTM-Geschäftsführer Sebastian Dresbach.

Der ZTM-Showroom in Bad Kissingen steht Besucherinnen und Besuchern für eine Führung offen. Auch virtuell kann der Showroom jederzeit über die Webseite besichtigt werden. red