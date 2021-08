Ein neues Einsatzfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug 20, wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Presseck in einer Feierstunde offiziell eingeweiht und übergeben.

Auf den Tag genau, passend zur feierlichen Einweihung unter den aktuellen Corona-Richtlinien, feierte das LF 20 bereits seinen ersten Geburtstag. Es wurde bereits am 31. Juli 2020 bei der Firma Lentner GmbH in Hohenlinden mit einer kleinen Abordnung in Empfang genommen und nach Presseck überführt.

Das Fahrzeug ersetzte das 31 Jahre alte Tanklöschfahrzeug der Wehr. Ein kurzer Filmausschnitt ließ das letzte Jahr noch einmal Revue passieren. Im Jahr 2018 wurde bei der Gemeinde der Antrag auf ein neues Löschfahrzeug gestellt und bewilligt. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl dieses Löschgruppenfahrzeugs war für die Wehr, möglichst viel Löschmittel auf dem Fahrzeug mitzuführen; dies wurde durch einen Löschwassertank mit einem Fassungsvermögen von 3000 Liter Wasser und einem 120-Liter-Schaummitteltank möglich. Zusätzlich ist auf dem Fahrzeug ein Rettungssatz für die technische Hilfeleistung und ein Sprungpolster verbaut.

Anerkennende Worte für die große Leistungsfähigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Presseck auch in der Corona Pandemie gab es vom Kreisbrandrat Stefan Härtlein. Den kirchlichen Segen hatte das Fahrzeug von den beiden Pfarrern Siegfried Welsch und Monsignore Professor Rüdiger Feulner bereits im vergangenen Jahr bekommen, bevor das Fahrzeug in den Einsatzdienst gestellt wurde. Das sei den Aktiven der Pressecker Wehr sehr wichtig gewesen, betonte Vorsitzende Katja Tempel.

Gesamtkosten 380 000 Euro

Landrat Söllner gratulierte der Feuerwehr Presseck zu ihrer Neuanschaffung, mit der sie nun über den modernsten feuerwehrtechnischen Standard verfüge. Bürgermeister Christian Ruppert übergab symbolisch einen großen Fahrzeugschlüssel an den Kommandanten Jürgen Müller und wünschte der Wehr alles Gute. Die Kosten für das neue Einsatzfahrzeug belaufen sich auf rund 380 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde betrug 24 000 Euro. red