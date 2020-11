Nach einem Geschenk zur Kirchweih an die Senioren hat man in Nordhalben nunmehr auch die Kinder mit einer Überraschung bedacht. Da es kurzfristig kein Halloween und weder Süßes noch Saures gab, haben die Jugendbeauftragten der Gemeinde, Luisa Hertel und Julian Wachter, die Kinder zwischen drei und zwölf Jahren mit einer Tüte voller Naschereien überrascht. Die Waren aus dem Nordwaldmarkt wurden im Sportheim des FC von den Jugendbeauftragten unter Mithilfe von Margarete Wunder-Blinzler und Ramona Hertel verpackt und vor die Türen der Wohnungen gestellt. Auch wenn manch einem der Spaß an die Aktion am Vortag von Allerheiligen gefehlt hat, mussten sich die Kinder nicht der Gefahr von Covid-19 aussetzen. mw