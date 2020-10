Wegen jahrelanger rechtswidriger Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing darf die Europäische Union nun Strafzölle auf US-Importe im Umfang von knapp vier Milliarden Dollar im Jahr verhängen. Das legten unabhängige Streitschlichter fest, wie die Welthandelsorganisation am Dienstag in Genf berichtete. Die Schlichter blieben damit weit unter den Forderungen der EU. Sie hatte zwölf Milliarden Dollar an Schäden geltend gemacht, im Gespräch mit den Schlichtern dann 8,6 Milliarden, weil Airbus durch die Staatshilfen für den Konkurrenten Boeing jahrelang benachteiligt worden sei.

In einem ähnlich gelagerten Fall hatten Schlichter den USA wegen unerlaubter Subventionen für Airbus Strafzölle auf Produkte aus der EU im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar genehmigt.

Das Urteil war der vorläufige Schlussstrich unter beide Dispute zwischen den Handelsgiganten USA und EU, die seit mehr als 15 Jahren dauern. dpa