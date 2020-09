Langeweile in den Sommerferien? Das kam bei den diesjährigen Jobentdeckern Anna, Jana, Lasse, Lea, Lena und Linda nicht vor. Während der letzten sechs Wochen waren die sechs Jugendlichen in insgesamt 23 verschiedenen Betrieben im Landkreis Haßberge unterwegs und haben einen Teil der großen Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten erkundet, die die Region zu bieten hat. Ihre Erlebnisse und exklusiven Einblicke in die Berufswelt teilten sie mit der Instagram-Community. Über ihre Erfahrungen leitete das Landratsamt Haßberge eine Pressemitteilung weiter.

Zweite Auflage

"Ich bin froh, dass wir die zweite Auflage des Jobentdecker-Projekts in diesem Jahr trotz Corona durchführen konnten. Gerade aufgrund der zahlreichen Absagen von Berufsorientierungsangeboten wie Ausbildungsmessen oder Praktika war es besonders wichtig, den Jugendlichen alternative Möglichkeiten der Berufsorientierung vor Ort zu bieten. Ein großes Dankeschön möchte ich allen Betrieben und Unternehmen aussprechen, die sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in diesem Jahr am Jobentdecker-Projekt beteiligt haben", unterstrich Landrat Wilhelm Schneider.

Große Bandbreite

Das Jobentdecker-Projekt dient aber nicht nur dazu, die große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten im Landkreis Haßberge aufzuzeigen, sondern verfolgt auch das Ziel, vorherrschende Rollenbilder aufzubrechen und Vorurteile in der Arbeitswelt abzubauen. So stellte beispielsweise Jobentdeckerin Linda als Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei der Merz GmbH unter Beweis, dass auch Frauen in Handwerksberufen ordentlich zupacken können. Und Jobentdeckerin Lea zeigte bei der Firma Maler Klee, dass der Beruf Maler und Lackierer weit mehr zu bieten hat als nur Wände streichen. Während Jobentdeckerin Lena in die Marketingwelt bei der Marcapo GmbH eintauchte, durfte ihre Mitstreiterin Jana beim Kreisverband Haßberge des Roten Kreuzes die Rettungswache sowie die sozialen Dienste kennenlernen. Jobentdeckerin Anna, die treuen Followern bereits aus der ersten Jobentdecker-Auflage bekannt sein dürfte, zauberte als Köchin im Hotel/Restaurant Kolb wie auch in der Großküche des Caritas-Seniorenheims Sankt Bruno köstliche Gerichte. Dass das Jobentdecker-Projekt aber auch für die Erfüllung von Kindheitsträumen sorgen kann, bewies der Einsatz von Jobentdecker Lasse bei der Polizeiinspektion in Haßfurt.

Für die Freizeit

Das Jobentdecker-Projekt geht aber noch weit über die Erkundung des Landkreises Haßberge als Arbeitsraum hinaus, denn die Jugendlichen testeten in den Sommerferien auch gemeinsam jede Woche eine Freizeitaktivität. Auf ihrer Entdeckungstour durch den Freizeitraum stellten die sechs Jobentdecker fest, dass der Landkreis Haßberge auch in diesem Bereich einige überraschende Highlights zu bieten hat. Egal ob Bewegung an der frischen Luft beim Stand-up-Paddling auf dem Main, Zielgenauigkeit beim Bogenschießen im Steigerwald oder Einfühlungsvermögen bei einer Lama-Tour in den Haßbergen, auch hier war voller Einsatz von den Jugendlichen gefordert.

"Die diesjährigen Jobentdecker hatten sichtlich Spaß bei ihren Einsätzen, sowohl im Berufs- als auch im Freizeitkontext. Ihre Erfahrungsberichte beweisen eindrucksvoll, dass der Landkreis Haßberge ein Raum ist, wo man entspannt leben und gleichzeitig erfolgreich arbeiten kann", zeigen sich die Projektkoordinatorinnen Anja Güll und Sonja Gerstenkorn begeistert.

Weitere Informationsquellen

Ein Blick auf die Homepage www.jobentdecker-has.de lohnt sich auch in Zukunft. Denn der Jobentdecker-Blog ist weiterhin aktiviert. Dort sind alle Berichte und Erfahrungen der Jobentdecker zusammengestellt und können nachgelesen werden. Zudem gibt es dort seit kurzem auch eine neue Rubrik mit dem Titel "Job(s)entdecken online". Dort findet sich eine neu angelegte Übersicht aller Berufsbilder, die bisher im Rahmen der Jobentdecker-Projekte entdeckt wurden. In sechs Unterkategorien kann man sich berufsbezogen durch die Berichte der Jobentdecker klicken und findet darüber hinaus viele wertvolle Informationen zu den jeweiligen Berufsbildern im Allgemeinen. Denn zu jedem Beruf sind die Informationsseiten der Agentur für Arbeit wie das Berufenet oder das BerufeTV direkt verlinkt. Mit nur einem Klick kommt man auch direkt in die digitale Jobbörse der Agentur für Arbeit und findet dort alle aktuell freien Stellen der Region im jeweiligen Berufsbild. "Stöbern lohnt sich also, denn es gibt viele Jobs zu entdecken", so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung. red