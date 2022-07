Die Ausweisung von Flächen für eine Photovoltaikanlage stand auf der Tagesordnung des Rannunger Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung. Die interkommunale Allianz Schweinfurter Oberland (SWOL) hat eine Energiegesellschaft gegründet und dazu als Projektpartner die Unterfränkische Überlandzentrale Mainfranken (ÜZ) gewinnen können. Diese hat in der Gemeinde bereits nach Flächen Ausschau gehalten, die geeignet wären.

Rainer Schütz, Mitarbeiter bei der ÜZ, stand jetzt in der Sitzung Rede und Antwort. Jede Anlage soll als eigenständige GmbH und Co KG betrieben werden, an der sich Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Eine Beteiligung der Gemeinde, die zu einer Verschuldung führe, "das wird für uns nicht in Betracht kommen", betonte Bürgermeister Fridolin Zehner.

Der Gemeinderat entschied schließlich mit knapper Mehrheit (fünf Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen), dass die Gemeinde der Ausweisung von Flächen zustimmt. Die sollen Richtung Pfändhausen/Dittelbrunn liegen. Dafür gab es sechs Ja- und zwei Nein-Stimmen. Die Grundstückseigentümer müssen allerdings erst noch gefragt werden.