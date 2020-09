Die Stadtwerke Bamberg investieren weiter in den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Hierfür haben sie jetzt in Kooperation mit 17 bayerischen Versorgungsunternehmen für rund 28 Millionen Euro den saarländischen Windpark Wadern-Wenzelstein erworben. Der Windpark soll Ende des Jahres in Betrieb gehen und dann Jahr für Jahr sauberen Strom für 20 000 Menschen produzieren.

Der neue Windpark wird derzeit zwischen Saarbrücken und Trier, nordöstlich der Stadt Wadern, errichtet. Er besteht aus drei Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von je 3,3 Megawatt. Die Rotoren sollen jährlich rund 33 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom produzieren - so viel, wie rund 20 000 Menschen verbrauchen. Der neue Windpark wird von der Energieallianz Bayern betrieben und vermeidet Jahr für Jahr den Ausstoß von 25 000 Tonnen Kohlendioxid, heißt es in der Mitteilung. Schon heute produzieren die Stadtwerke einen Großteil ihres sauberen Stroms in eigenen Photovoltaik-, Windkraft- und Biomasseanlagen - seit 2011 haben sie die Menge des produzierten Ökostroms auf über 8,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr verfünffacht.

Möglich wurde dieser Zuwachs auch durch eine Kooperation mit der Energieallianz Bayern. Über das Gemeinschaftsunternehmen bayerischer Stadtwerke haben sich die Stadtwerke Bamberg bisher an fünf Windparks in Bayern, Sachsen-Anhalt und dem Saarland beteiligt. red