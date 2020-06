Stadt sucht Platz für Gewerbe

Im Schlüsselfelder Ortsteil Aschbach wird womöglich ein neues Gewerbegebiet entstehen. Im Blickfeld steht das Gelände westlich des Unternehmens Frankenstolz. Als ersten Schritt will die Stadt das Areal durch ein Ingenieurbüro auf seine Eignung prüfen lassen.

Auslöser war wohl ein Schreiben des Aschbacher Bauunternehmens Seeger, das den Räten in der Sitzung auf dem Tisch lag. Der in der Aschbacher Waldstraße ansässige Betrieb mit rund 40 Beschäftigten ist für eine Expansion auf der Suche nach geeigneten Lagerflächen und -hallen. Offensichtlich ist das Unternehmen bereits in Gesprächen mit Eigentümern und sieht nun die Möglichkeit zum Grundstückserwerb.

Keine freien Flächen mehr

Der dem Schreiben beigefügte Lageplan zeigt allerdings zwei voneinander fast unabhängige Flächen. Für sich allein gesehen, schienen sie den Stadträten wenig geeignet für die Ausweisung eines Gewerbegebiets. "Wir wollen größer denken", sagte dazu Bürgermeister Johannes Krapp im Gespräch mit dem FT. Denn nicht nur in Aschbach, sondern auch in Schlüsselfeld verfüge die Stadt über keine Gewerbeflächen mehr, die sie etwaigen Interessenten anbieten könne.

Eignung wird geprüft

Laut Stadtratsbeschluss steht das Gremium dem Antrag der Aschbacher Baufirma "grundsätzlich positiv" gegenüber. Nun soll ein Bamberger Städteplanungsbüro das derzeit noch im Außenbereich liegende Gelände auf seine Eignung prüfen. Die Prüfung soll nach den Worten des Bürgermeisters auch die Möglichkeiten der Erschließung und die Belange des Immissionsschutzes beinhalten. Sofern die Aussage positiv verläuft, müsste für das im Außenbereich liegende Areal der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. See