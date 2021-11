Für die Marktgemeinde Marktschorgast war der Spatenstich zur Erschließung des Gewerbegebietes "Christophsbühl" ein Freudentag. Es ist, wie Bürgermeister Marc Benker (CSU) betonte, eines der ambitioniertesten und mutigsten Projekte, das sich die Marktgemeinderäte in den letzten Jahrzehnten getraut haben, in Angriff zu nehmen. Und weil Benker auch seine drei Vorgänger im Bürgermeisteramt, die bereits in ihrer Amtszeit mit dem Gewerbegebiet konfrontiert waren, dazu eingeladen hatte, wurde auf Vorschlag von Landrat Klaus Peter Söllner auch noch ein "denkwürdiger Spatenstich" vollzogen. Im Bild von links: die Altbürgermeister Josef Kofer, Bruno Preißinger und Hans Tischhöfer sowie Bürgermeister Marc Benker und Landrat Klaus Peter Söllner. Foto: Werner Reißaus