Sommer 1985. Tante Berta aus Gelsenkirchen ist zu Besuch bei ihrer weitläufigen Verwandtschaft in Neustadt. Es ist Sonntagmittag und Mutter räumt den Tisch ab.Die Klöß` waren wieder richtig gut. Wie wäre es jetzt mit einem Verdauungsspaziergang? Lasst uns an die Gebrannte Brücke fahren. Da gibt's immer was zu sehen.Na dat is ja toll, wollte schon immer mal die Grenze so von nah sehen. Wir vom Pott kennen die DDR ja nur aus dem Fernsehen.Muss ich da mit? Bestimmt fängt Mutti gleich wieder das Heulen an.Keine Widerrede.Also ehrlich, ich würd ja lieber daheim bleiben und aufspülen. Mich nimmt das tatsächlich immer so mit.Ach komm doch, Hilde. Will doch och mal sehen, wo du aufgewachsen bist. Musste mir zeigen und was dazu erzählen.Also gut.Wenn ich schon mit muss, dann hol aber auch das Fernglas aus dem Schrank . Will Tante Berta mal zeigen, wo die Grenzer überall stehen und was für Maschinengewehre die rumhängen haben.