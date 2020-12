Zutaten für einen Liter E.T.A.-Hoffmann-Punsch:

• 1 Bio-(Blut)Orange

• 1 Bio-Zitrone

• 1 Zimtstange

• 1 Teelöffel Anis

• 3 ganze Nelken

• 0,5 Liter Merlot

• 0,15 Liter-Mischung aus Arrak, Cognac und Rum (am besten 54-prozentig), jeweils also 5 cl von Arrak, Cognac und Rum

• ein Drittel eines Zuckerhuts (circa 80 Gramm Zucker)

• 15 g Packung-Punschgewürz-Mischung (damit lässt sich 1 Liter Punsch-Sud herstellen). Für den Hoffmann-Punsch werden 0,35 Liter Punsch-Sud benötigt. Zubereitung

Für die Zubereitung benötigt man drei Töpfe. In den ersten Topf kommt ein Liter Wasser und das Punschgewürz. Den Sud erhitzen und 3 Minuten kochen lassen. Den Sud dann über einem Sieb abgießen. 0,35 Liter des Punsch-Suds in den dritten Topf geben. Den dritten Topf auf niedriger Stufe warmhalten.

In den zweiten Topf kommt der Rotwein, die Zitrone und Blutorange in Scheiben geschnitten, die Zimtstange, die Nelken, der Anis. Das Ganze verrühren, erhitzen und dann den Zucker mit der Arrak-Cognac-Rum-Mischung tränken, anzünden und wie bei einer Feuerzangenbowle in den Punsch laufen lassen, den restlichen harten Alkohol in den Topf geben, alles verrühren und bis kurz vor dem Kochen erhitzen.

Über einem Sieb abgießen und den Punsch mit dem Sud mischen. Kurz bis vor dem Kochen erhitzen - fertig!

Variante

Wer will, kann die Punsch-Gewürze auch mit etwas Ingwer oder Kardamom ergänzen, ganz nach Geschmack. Der Punsch eignet sich übrigens auch super für einen saftigen Kuchen.

Punschkuchen

Ein beliebiges Marmorkuchen-Rezept auswählen, bei dem normalerweise Milch als Zutat verwendet wird. Statt der Milch verwendet man bei der Zubereitung dann etwa 125 ml Punsch (0,125 Liter). Soll der Kuchen besonders saftig werden, kann man statt der angegebenen Milchmenge auch die doppelte Menge an Punsch verwenden.