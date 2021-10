Für seine Verdienste um das bayerische Spengler-, Installateur- und Heizungsbauerhandwerk wurde der Neuenmarkter Handwerksmeister Roland Fischer vom Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Bayern mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm stellvertretender Kreishandwerksmeister Hans Schwender im "Haus des Handwerks" vor. Schwender verwies darauf, dass Roland Fischer den Handwerksbetrieb bereits in der vierten Generation führt. Kontinuität sei mit den Söhnen Christian und Andreas - beide sind Handwerksmeister - auch in der fünften Generation gesichert. Rei