Ehrungen standen bei der Hauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Kulmbach in der Kommunbräu auf dem Programm. So erhielten Martin Latz und Tatjana Reif die silberne Ehrennadel des Landesverbands für aktive Mitarbeit. Ingo Lehmann und Sophia Eberhardt wurden für jeweils zehnjährige Treue ausgezeichnet.

An den Hauptaufgaben der DLRG-Ortsgruppe Kulmbach habe sich nichts geändert, betonte Vorsitzender Marco Dörfler. Man sei schwerpunktmäßig im Wasserrettungsdienst, im Katastrophenschutz und bei Sanitätsdiensten gefordert. Hinzu kämen die Schwimmausbildung, die Rettungsschwimmerausbildung und die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen.

Es folgten die Rechenschaftsberichte von Marco Dörfler, Jochen Bergmann und Nadine Reif für die Technische Leitung und von Tatjana Reif für die Jugendleitung.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) dankte der DLRG-Ortsgruppe. "Ihr leistet viele wichtige Dienste und übernehmt die Aufsicht in unserem Hallenbad, im Freibad und auch an der Kieswäsch."

Als wichtiges Thema bezeichnete der OB die Schwimmkurse, die während der Pandemie nur unter ganz strengen Auflagen oder gar nicht möglich gewesen seien. Rund 500 Anmeldungen hätten vorgelegen. Man habe beschlossen, den Schwimmkursen nach der Zwangspause Vorrang zu gewähren. "Da die Kinder diejenigen waren, die durch die Corona-Pandemie mit am meisten gelitten haben, sollen ihre Interessen und Bedürfnisse bei der Nutzung des Hallenbads in der Saison 2021/2022 im Vordergrund stehen. Das Erlernen des Schwimmens hat für die Sicherheit der Kinder eine große Bedeutung. Ziel ist es aus diesem Grund, den aufgelaufenen Bedarf möglichst in dieser Saison abzuarbeiten."

Lehmann würdigte die tolle Jugendarbeit der DLRG-Ortsgruppe: "Dass eine Organisation derart offensiv auf junge Menschen zugeht, zahlt sich aus." Werner Reißaus