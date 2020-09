Sie werben mit weißem Rauch

Ekkehard Roepert Weißer Rauch steigt aus dem Kamin. Dieses Rauchzeichen in Forchheim Nord steht für eine bemerkenswerte Neuerung in der regionalen Umwelt-Politik. Die Firma Naturstrom (mit Sitz in Eggolsheim) hat vom Landkreis Forchheim das Hackschnitzelwerk in der Kaiser-Heinrich-Straße 40 übernommen. Und die Wärmeversorgung im Stadtnorden auf hochmoderne Beine gestellt.