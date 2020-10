Der Höchstadter Seniorenbeirat lädt alle Senioren am Donnerstag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr in die Cafeteria (Spitaleria) des Kreiskrankenhauses St. Anna ein. Coronabedingt mit neuen Regeln, Hygiene und Abstand. Gruppenanmeldungen sind ebenso also solche anzugeben, damit besser geplant werden kann. Es gilt zu beachten, dass sich Personen mit Krankheitssymptomen von der Veranstaltung abmelden. Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bekommt jeder Gast wie gewohnt gratis, weitere Speisen und Getränke gibt es zum kleinen Preis bei der Wirtin Isabell Jambayewa, teilt der Seniorenbeirat mit. Diesmal liest Autor Peter Ott aus seinem Werk ein kurzes Stück. Die frühzeitige Anmeldung mit Namen und Telefonnummer ist zur Teilnahme unumgänglich. Dies kann via E-Mail an thomas.oppelt@karpfenland-aischgrund.eu oder per Telefon an Thomas Oppelt, 09193/626158 Stadtmarketing Höchstadt, erfolgen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. red