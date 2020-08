Sein Einsatz galt den Mitmenschen

Für viele in seinem Heimatort Maineck und in der Gemeinde Altenkunstadt kam die Nachricht überraschend, dass der Ehrenmedaillenträger und frühere Dritte Bürgermeister Hans-Wilhelm Pickelmann verstorben ist. Er war zeitlebens ein Gemeindebürger, der sich in besonderer Weise auch für seine Mitmenschen einsetzte.

Schon in seinem Heimatort gehörte Pickelmann, der die Forstdienststelle in Maineck leitete, von 1972 bis 1974 dem Gemeinderat an. Nach der Eingemeindung Mainecks wurde er auch in den Gemeinderat von Altenkunstadt gewählt. Dabei sah Pickelmann, als ein überzeugter Sozialdemokrat, seine politische Heimat im SPD-Ortsverein von Altenkunstadt. Außerdem gehörte er viele Jahre dem Vorstand seiner Partei an und hatte zeitlebens ein offenes Ohr für seine Mitmenschen und die Schwachen in der Gesellschaft.

Nicht von ungefähr kam es deshalb, dass er ab 1974 über Jahrzehnte hinweg immer mit einem entsprechenden Vertrauensbeweis in dieses Gremium gewählt wurde, dem er rund dreißig Jahre angehörte. In der Legislaturperiode von 1990 bis 1996 fungierte er zudem als Dritter Bürgermeister von Altenkunstadt. Für seine langjährige kommunale Tätigkeit wurde ihm deshalb die "Ehrenmedaille der Gemeinde Altenkunstadt" verliehen.

Hans-Wilhelm Pickelmann interessierte sich zudem viele Jahre für das Vereins- und Sportgeschehen in seiner Heimatgemeinde, spielte selbst gerne Tischtennis und besuchte bis ins hohe Alter das Fitnesscenter. Beruflich wurde er vielen Mitmenschen vor allem durch seine Tätigkeit in der Leitung der Forstdienststelle in Weismain bekannt. Im Wald, auf der Jagd und im Gespräch mit Mitmenschen bei der Waldbewirtschaftung, ebenso wie in seiner Familie, fühlte sich Forstamtmann Pickelmann am wohlsten.