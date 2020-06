Schickert ist neuer Heppstädter Ortssprecher

Alexander Schickert ist der neue Ortssprecher von Heppstädt. Am Freitagabend trafen sich am Spielplatz in der Ortsmitte von 113 Stimmberechtigten 49 interessierte Heppstädter zu einer Versammlung, um einen Ortssprecher zu wählen. Paul Sänger, der ehemalige Gemeinderat, war zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten, und so brauchte Heppstädt einen Ortssprecher, da niemand aus dem Adelsdorfer Ortsteil mehr im Gemeinderat vertreten ist. Die Wahl eines Ortssprechers findet allerdings nur statt, wenn ein Drittel in dem betreffenden Gemeindeteil einen Antrag hierfür gestellt hat - und dies war erfolgt.

Ortssprecher vertreten nach der Bayerischen Gemeindeordnung Ortschaften, die am 18. Januar 1952 eine selbstständige Gemeinde waren und die im Gemeinderat nicht mit einem gewählten Vertreter präsent sind. Auch die Ortssprecher bekleiden, wie die Mitglieder des Gemeinderates, ein kommunales Ehrenamt. Sie können an allen Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse beratend teilnehmen.

In einer geheimen Wahl sprachen sich alle 49 anwesenden Heppstädter Bürger für den vorgeschlagenen Alexander Schickert aus. Bereits von 1996 bis 1997 hatte er das Ortssprecheramt inne. Lauf und Weppersdorf sind seit 1. Mai durch den ehemaligen Ortssprecher Tim Scheppe und Wiesendorf durch Nico Kauper im Gemeinderat vertreten, so brauchen diese Ortsteile keinen Ortssprecher mehr.