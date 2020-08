Sanierung schreitet voran

Sehr zufrieden war der Gemeinderat Oberhaid beim Ortstermin an der Alten Mühle neben dem Oberhaider Rathaus. Architekt Matthias Jacob aus Bamberg stellte dem Gremium den Baufortschritt und die bereits durchgeführten Arbeiten vor, die, so Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD), im zeitlichen Rahmen lägen.

Zahnwelle istalliert

So wurde in den letzen Wochen die Zahnwelle des Mühlrades installiert, das Mühlrad selbst wird entgegen der ursprünglichen Planung aus Corten-Stahl gefertigt, der deutlich langlebiger ist. Die Mehrkosten von 13 000 Euro wurden vom Gemeinderat akzeptiert. Fast fertiggestellt ist auch der Wasserlauf der Mühle.

Die Zimmer-Leute haben großen Teile des Daches erneuert. Wert wurde darauf gelegt, das bei den später sichtbaren Teilen altes Gebälk verwendet wurde. Für andere Bereiche wurden neue Balken eingezogen.

Wenig Anklang fand der Vorschlag des Holzschutzgutachters, den Nordwestgiebel, der noch als Fachwerk erhalten ist, mit Schiefer zu verkleiden. Einstimmig war der Gemeinderat dafür, den Fachwerkgiebel so zu erhalten.

Ausführlich und kontrovers diskutierte der Rat über die Gestaltung des Pavillons, der als geselliger Treffpunkt für Besucher der Alten Mühle gedacht ist. Statt der ursprünglich angedachten Massivbauweise wird der Pavillon nun in Holzbauweise ausgeführt. Diese ist kostengünstiger, besser dämmbar, wird verputzt und ist einfacher umzusetzen.

Waldkindergarten nur Formsache

Die nächsten Schritte wurden auch für den geplanten Waldkindergarten in Oberhaid beschlossen. Nachdem bereits 16 Anmeldungen vorliegen, hatte die Bedarfsanerkennung nur noch formalen Charakter. In Betrieb gehen soll der Waldkindergarten im Januar 2021.

Klärschlamm wird getrocknet

Mit der Zeit geht die Gemeinde Oberhaid auch in Sachen Entsorgung des anfallenden Klärschlamms. Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, sich an der Klärschlammtrocknungsanlage der Regionalwerke in Strullendorf zu beteiligen.