Rückbau des Rathauses

Michael Busch Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler baten in der Stadtratssitzung um die Beantwortung von Fragen zum Bau des Rathauses. Wurde bei den Voruntersuchungen nur der Bereich Baugrube beauftragt oder wurde zusätzlich auch ein Bereich von 20 Meter um die Baugrube beauftragt? An welchen Stellen wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt? Wie wird mit auftretenden Bauschäden an benachbarten Gebäuden umgegangen? Zu welcher zeitlichen Verzögerung führen die Probleme mit den Zugankern? Wieviel Prozent der Arbeiten sind bereits vergeben? Welche Kosten würden bei Einstellung der Baumaßnahmen für die Stadt Herzogenaurach entstehe?

Bürgermeister German Hacker erläuterte, dass ein Großteil der Fragen entweder schon beantwortet wurde und/oder auf der Internetseite sich die entsprechenden Antworten finden. Drei der Fragen seien zumal nur in nichtöffentlicher Sitzung zu beantworten. Zur Frage der Vergabe gab Hacker an, dass 48 Prozent vergeben sind. In der Frage der entstehenden Kosten bei einer Einstellung könne er keine exakte Zahl geben. 18,6 Millionen Euro seien es mindestens, da dies die bereits entstandenen Kosten seien. Die Rückbaukosten wären dort noch nicht beinhaltet.