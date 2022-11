Mit einem Ortstermin im Schulgebäude begann die Sitzung des Marktgemeinderates Schondra. Grund war eine Anfrage von der St.-Martin-Schule in Riedenberg, die wegen Bauarbeiten Klassenräume in Schondra anmieten will. Schulleiterin Sabine Kreil informierte die Räte über die aktuelle Raumsituation. Demnach müsste das Anliegen der Riedenberger Schule ohne große Probleme zu bewältigen sein.

Förderantrag für Skaterplatz

Gemeinderätin Nadine Leitsch (ABS) hatte drei Angebote zur Gestaltung eines Skaterplatzes im Gemeindezentrum eingeholt. Das Ratsgremium entschied sich für eine Variante, die zu einem Preis von 18.000 Euro angeboten wird. Für das Projekt wird nun bei der Brückenauer Rhönallianz ein Förderantrag im Rahmen des Regionalbudgets gestellt.

Die Gemeinde ist bereits im August der zentralen Beschaffungsstelle am Landratsamt Bad Kissingen beigetreten; nun stimmte der Gemeinderat auch der Zweckvereinbarung über die Bereitstellung einer zentralen Beschaffungsstelle des Landkreises zu. Zudem sollen die Kommunen ihre Aufgaben daraufhin untersuchen, ob und in welchem Umfang sie durch nichtkommunale Stellen, insbesondere durch private Dritte oder unter Heranziehung Dritter, mindestens ebenso gut erledigt werden können. Zum momentanen Zeitpunkt sind jedoch keine weiteren Privatisierungspotenziale erkennbar. Der Markt wird jedoch künftig Aufgaben in geeigneten Fällen daraufhin untersuchen. Dabei wird berücksichtigt, ob durch Privatisierungen das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verwirklicht werden kann. Auch Verbesserungen des Angebots oder der Aufgabenausführung werden in die Überlegungen einbezogen.

4,5 Stunden kein Licht

Bürgermeister Bernold Martin teilte zum Abschluss mit, dass die Marktgemeinde das Anwesen "Am Kreßberg 2" in Schondra gekauft hat. Außerdem wird demnächst die Schaltzeit der Straßenbeleuchtung für das gesamte Gemeindegebiet vereinheitlicht; die Beleuchtung wird dann von 0.30 bis 5 Uhr abgeschaltet. bto