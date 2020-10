Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach macht auf seine neuen Veranstaltungen aufmerksam. Anmeldung ist stets nötig: online unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Bienenwachstücher, -beutel - Wachs- & Nähwerkstatt": Silke Deubner gestaltet am Samstag, 31. Oktober, von 14 bis 17 Uhr die praktischen Bienenwachstücher und -beutel. Sie gibt zahlreiche Tipps zur Herstellung und richtigen Pflege. 2. "Der Waldboden lebt": Am Montag, 2. November, von 10 bis 12 Uhr nimmt Kathrina Schafhauser Naturforscher mit auf eine Reise in den Waldboden. Der Treffpunkt ist der neue Dorfplatz in Ibind in der Marktgemeinde Burgpreppach. 3. "Naturkosmetik": Mirjam Falge nimmt Interessierte mit in die digitale Welt der Naturkosmetik: Bei zwei digitalen Veranstaltungen (7. und 21. November, jeweils 16 Uhr) zeigt sie die Basics selbst gemachter Naturkosmetik und gibt Tipps. red