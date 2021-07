Mit ihrem sehr stark auf Böhmisch-Mährisch ausgerichteten Musikstil möchten die Premicher Musikanten Spaß und Freude an der Musik näherbringen. Am Samstag, 31. Juli von 19.30 bis 21 Uhr geben sie ein Konzert im Kursaal Bad Bocklet. Aufgrund der geltenden Vorschriften ist eine Anmeldung zum Konzert unbedingt erforderlich. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707030, E-Mail: info@badbocklet.de. Foto: Michael Kirchner