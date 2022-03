Der Winter hat in Bad Kissingen auch dieses Jahr seine Spuren an Straßen und Gehwegen hinterlassen. Derzeit ist der Straßenbegeher der Stadt einmal wöchentlich in der Innenstadt unterwegs, um den Zustand von Straßen und Gehwegen insbesondere in der Fußgängerzone zu überprüfen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Schäden, die er aufnimmt, wird die Stadt nach und nach beheben, heißt es darin weiter. Sanierungen und Bauarbeiten finden witterungsbedingt in den Monaten März bis Oktober statt.

Beispiel Prinzregentenstraße

Auf der Liste des Straßenbegehers steht beispielsweise der nördliche Abschnitt der Prinzregentenstraße. Wind und Wetter setzten dem Plattenbelag zu, Fugen und Platten sind durch Befahrung verschoben. Die Stadt Bad Kissingen hatte den Belag schon mehrfach ausbessern müssen und die Platten teilweise durch Asphalt ersetzt. Jetzt ist vorgesehen, im Abschnitt der Prinzregentenstraße bis zur Ludwigstraße die Fahrbahn komplett mit Asphalt zu erneuern und die Gehwegplatten neu zu verlegen.

Die Stadt hat mit den Planungen begonnen und bereitet derzeit die Ausschreibung für die Vergabe der Arbeiten vor. red