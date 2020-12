Nach dem EU-Gipfel: Polnische und ungarische Perspektiven in Europa im Zeichen von Haushaltsstreit und Rechtsstaatsdiskussionen - ein Gespräch mit Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik (Berlin) findet bei Heiligenhof online auf Zoom (Teilnahme kostenfrei) am 19. Dezember, 16 Uhr, statt, schreibt der Heiligenhof in einer Pressemitteilung.

Der Europäische Rat traf sich dieser Tage, um über die dringendsten Probleme zu beraten: Haushalt 2021, Corona-Hilfsgelder und Finanzplanung 2021 bis 2027. Polen und Ungarn wehren sich gegen den Plan, dass die Auszahlung von Geldern an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden soll.

Für die Teilnahme kann man sich per E-Mail bis Freitag, 18. Dezember, 15 Uhr, unter hoertler@heiligenhof.de anmelden. Am Vorabend gibt es eine Einladungsmail von der Adresse webinar@heiligenhof.de mit den Zugangsdaten. red