Die Vereinspauschalen für Bayerische Sportvereine sollen auch im kommenden Haushalt des Bayerischen Landtags im Vergleich zum regulären Ansatz verdoppelt werden. Stimmt der Bayerische Landtag der Initiative des Ministerrats im Rahmen des Haushaltsgesetzes zu, stehen anstatt der ursprünglichen 20 Millionen Euro für das kommende Haushaltsjahr erneut 40 Millionen Euro für die bayerischen Sport- und Schützenvereine zur Verfügung, teilt Sandro Kirchner (CSU), Staatssekretär für Sport und Landtagsabgeordneter, in einer Pressemeldung mit. Diese Verdopplung habe sich bereits in der Corona-Krise als unbürokratische finanzielle Hilfe für die Sport- und Schützenvereine bewährt. Dieses einfache Verfahren soll Vereine nun auch in der aktuellen Energiekrise unterstützen und einen Beitrag zur Finanzierung der enorm gestiegenen Energiekosten leisten, heißt es weiter. Zur Orientierung: Die Sportund Schützenvereine in der Stadt und im Landkreis Bad Kissingen erhielten im Jahr 2022 bereits rund 173.000 Euro Förderung über die Vereinspauschale.

Wertvolle ehrenamtliche Arbeit

"Der Sport ist ein grundlegender Bestandteil unserer Gesellschaft. In den Vereinen wird wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet, die wesentlich zur Gesundheit, zum Teamgeist und Zusammenhalt beiträgt", betont Kirchner. "Um unbürokratisch und schnell zu helfen, soll die Auszahlung ohne zusätzliche Anträge erfolgen. Der jeweils fällige Betrag wird einfach in doppelter Höhe ausgezahlt" , so Kirchner weiter.

Die Höhe der Vereinspauschale errechnet sich aus der Summe der erwachsenen Mitglieder, der Summe der Kinder und Jugendlichen sowie der Anzahl der aktiven Übungsleiter im Verein. "In der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, die Vereine flächendeckend und schnell zu unterstützen. Mit der finanziellen Hilfestellung können die Vereine weiterhin in Sportangebote, Übungsleiter oder Sportgeräte wirkungsvoll investieren und gleichzeitig den Herausforderungen gestiegener Energiekosten begegnen", unterstreicht Kirchner den Vorschlag des Ministerrats. red