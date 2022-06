Die Landtags- und Bezirkstagswahlen im kommenden Jahr werfen ihre Schatten voraus. In seiner Jahresversammlung hat der Kulmbacher SPD-Ortsverein bereits die Delegierten gewählt, die bei den Nominierungskonferenzen die Kandidaten wählen werden.

In seinem Bericht zeichnete Ortsvereinsvorsitzender Ingo Lehmann ein positives Bild seiner Stadtpolitik. So sei beispielsweise das Kaufplatz-Areal überaus gut angenommen worden. "Wir haben eine gute Lösung gefunden, die sich jetzt zwei Jahre lang bewähren muss", sagte er. Gut angenommen werde dort auch das "Urban Gardening", also die kleinräumige gärtnerische Nutzung städtischer Flächen etwa in Hochbeeten, die mit Studenten der Universität Bayreuth durchgeführt wird.

Auf dem richtigen Weg sei die Stadt auch mit der Photovoltaikanlage bei Grafendobrach. "Wir können damit einen Beitrag leisten, die Stromversorgung sicherzustellen und dafür sorgen, dass sie auch bezahlbar bleibt", so der Vorsitzende. Theoretisch könnte die Anlage rund 20.000 Bürger mit Strom versorgen. Theoretisch deshalb, weil der erzeugte Strom natürlich auch an städtische Einrichtungen und Unternehmen gehe. Die Anteile, die Bürger für die Anlage zeichnen können, seien "mehr oder weniger weg", der Widerstand gegen die Anlage sei sehr gering ausgefallen.

Der OB kündigte auch an, die Städtepartnerschaften wieder vermehrt mit Leben zu erfüllen. So seien städtische Delegationen zuletzt im österreichischen Rust und im türkischen Bursa gewesen. Als Erfolg wertete Lehmann das "Spartan Race", das trotz tropischer Temperaturen bei allen Teilnehmern große Begeisterung hervorgerufen habe.

Weniger erfreulich sei die Mitgliederentwicklung gewesen, so die Co-Vorsitzende Heike Schweens. Zwei Zuzügen aus anderen Ortsvereinen hätten vier Austritte und zwölf Sterbefälle gegenübergestanden, so dass die Mitgliederzahl bei 212 liegt.

In seinem Grußwort stellte Bezirksrat Holger Grießhammer die Arbeit des Bezirks Oberfranken vor. Er kam dabei auch auf den neuen Konzertsaal des Hauses Marteau in Lichtenberg zu sprechen. Der Bau hatte es wegen der immensen Kosten in das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes gebracht. "Die Investition war gut und der Saal ist bestens gelungen", sagte Grießhammer. Kultur dürfe eben nicht nur in den Metropolen stattfinden.

Die Wahlen

Die sechs Delegierten für die Stimmkreiskonferenz sind Inge Aures, Heike Schweens, Pauline Schweens, Matthias Meußgeier, Ingo Lehmann und Hans Werther. Ersatzdelegierte sind Erika Brose, Elfriede Schmidt, Elisabeth Weith, Theresa Weith, Helmut Breitenfelder, Hans-Hermann Drenske und Daniel Ferch.

Für langjährige Treue wurden geehrt: Peter Georgius (für zehn Jahre), Thomas Gremer, Robert Hans und Oberbürgermeister Ingo Lehmann (alle 25 Jahre), Harald Schmidt (40 Jahre) und Elisabeth Fick (60 Jahre). shf