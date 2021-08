Zu einem Open-Air-Konzert laden Hannah Silberbach und ihre Band "Lautnah" am Samstag, 14. August, um 19.30 Uhr auf den Kirchplatz an der Schutzengelkirche in Gräfendorf ein. Die Gewinnerinnen des "Deutschen Songcontest 2019" freuen sich auf einen Abend, an dem der über ein Jahr dauernde Bühnenentzug ein Ende hat. Es treffen Stimme, Flügelhorn und rockige Popsounds auf ausgefeilte Eigenkompositionen. Die neue Single "Vorbei" wird erstmals live präsentiert.

Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Die Veranstaltung findet ausschließlich bei gutem Wetter statt. Für Verpflegung sorgt die Pfarrei Gräfendorf, die auch ein Hygienekonzept eigens für diese Veranstaltung erstellt hat. sek