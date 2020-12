Das "Land-Schafft-Energie"-Team bietet am Dienstag, 8. Dezember, von 14 bis 15 Uhr einen Online-Vortrag unter dem Mottol "Smart-Meter - brauche ich das?" an. Die Europäische Union (EU) hat bereits 2009 den Einsatz von Smart-Metern beschlossen. Seit 2020 gilt auch für Deutschland die verpflichtende Einführung dieser Strommesssysteme. Die Referenten Daniel F. Eisel und Fabian Nebel erklären beim Online-Vortrag, was ein Smart-Meter ist, wen die Umrüstung betrifft, und erläutern außerdem Vorteile, Datenschutzaspekte sowie Kosten der Stromzähler. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessenten benötigen einen PC oder ein Laptop mit stabiler Internetverbindung. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular gibt es unter www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/smart-meter. Das Netzwerk "Land-Schafft-Energie" fungiert als bayernweite Anlaufstelle zu allen Themen der Energiewende im ländlichen Raum und bietet Beratung. red