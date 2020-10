Coronabedingt musste für den Oktober eine "überwältigende Anzahl an Veranstaltungen" abgesagt werden, teilt der Ticketservice Reservix mit. So traf es auch "Olaf Schubert & seine Freunde - Zeit für Rebellen". Der neue Termin ist nun der 7. Oktober 2021 um 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Verschoben wird auch "Floyd Reloaded - 10 Years Pink", das nun am 13. März 2021 um 20 Uhr am neuen Veranstaltungsort, dem Kongresshaus, stattfindet. Wichtig: Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, Tickets für Olaf Schubert bis spätestens 13. Oktober und Tickets für "Floyd Reloaded" bis spätestens 27. Oktober zurückzuschicken: Wie das geht, erfährt man auf www.reservix.de. Eine Rückgabe der Tickets nach den Stichtagen ist leider nicht mehr möglich. Der Veranstalter kann die gebuchten Sitz-/Stehplätze erst zurück in den Verkauf geben, wenn die entwerteten Tickets vorliegen. Bis zum Erhalt der entwerteten Tickets müssen der Veranstalter und Reservix davon ausgehen, dass die Ersatzveranstaltung besucht wird. red