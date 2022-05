Wegen der Corona-Pandemie war das für 28. März 2020 geplante Konzert der Band "Ö-Drei" ausgefallen. Nun gibt es einen Ersatztermin: Am Freitag, 3. Juni, präsentiert die oberfränkische Austro-Pop-Band um 19.30 Uhr im Berndorfer Gotteshaus das "Beste" aus 40 Jahren "Songs made in Austria" von STS, Andreas Gabalier, Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Peter Cornelius und vielen anderen mehr. Tickets können in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Thurnauer Land eG erworben werden. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Bereits 2020 gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Foto: PR