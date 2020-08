Hetzles vor 18 Stunden

Gemeinderat

Neuen Dachstuhl in Honings mit 12:0 Stimmen abgelehnt

Der Gemeinderat von Hetzles hatte in der jüngsten Sitzung Bedenken gegen den Bauantrag auf Errichtung eines Dachstuhls mit Lagerräumen in Honings. Der Bauherr will ein Nebengebäude auf seinem Grundstü...