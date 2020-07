Neue Ruhebank am Säumarkt finanziert

wolfgang desombre Der Seniorenbeirat der Stadt Coburg und allen voran Coburgs Dritter Bürgermeister und Sozialreferent Thomas Nowak (SPD) freuen sich über eine neue Ruhebank in der Ketschenvorstadt am Säumarkt. Die Mitarbeiter der HUK-Coburg haben durch ihre Weihnachtsspende diesen Kauf möglich gemacht.

Der HUK-Betriebsrat hatte an den Tagen vor dem Nikolausfest in den Gebäuden des Versicherungsunternehmens Gewürzkuchen und Mürbteigtaler gegen eine Spende von mindesten drei Euro an die Mitarbeiter abgegeben. Das Unternehmen selbst hatte auch diesmal nicht nur den Kaufpreis übernommen sondern den Spendenerlös auf die stolze Summe von insgesamt 10 000 Euro aufgestockt. Von dieser Summe wurde nun eine Ruhebank für alle Generationen angeschafft und am Säumarkt aufgestellt.

Der Seniorenbeirat der Stadt Coburg hatte sich eine Ruhebank in der Innenstadt gewünscht und bekam diesen Wunsch nun auch erfüllt. Friederike Werobél hatte die Idee, Sitzgelegenheiten für alle Generationen, verteilt im Stadtgebiet, aufzustellen. Wir würden uns über weitere Ruhebänke durchaus freuen, betonte Bürgermeister Nowak. Er bedankte sich für die Spende von 2500 Euro und lobte bei der Übergabe der Ruhebank ausdrücklich die "tolle Spendenbereitschaft" der rund 6000 Mitarbeiter des Versicherungsunternehmens.

Die Vorsitzende des HUK-Betriebsrates, Silvia Bernreuther, würdigte bei der offiziellen Übergabe der Ruhebank ebenfalls die großzügige Spendenbereitschaft der Belegschaft. Diese Bank, so Bernreuther, solle Treffpunkt für Senioren, Mütter mit ihren Kindern und auch für alle Bürger Coburgs und deren Gäste sein. Hier sollten jung und alt sich ausruhen, miteinander ins Gespräch kommen und gerade nach der für alle stressigen Monate der Krise, nette Begegnungen erleben.