Die Umweltstation bietet am Freitag, 23. Oktober, von 17 bis 19 Uhr eine Veranstaltung für Kinder zum Thema "Nachtwanderung und Dunkelspiele" mit der Naturpädagogin Renate Nüßlein an. Im Dunkeln die Natur wahrzunehmen, wird für die Teilnehmer eine neue Erfahrung. Welche unbekannten Geräusche kann man dabei hören und wie können sich Tiere im Dunkeln orientieren? Das und vieles mehr wird den Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren vermittelt. Der Veranstaltungsort "C" befindet sich zwischen Prächting und Kleukheim (etwa 200 Meter nach Prächting links abbiegen und den Hinweisschildern "Natur reality" bis zum Wald folgen). Wetterfeste Kleidung und eine kleine Brotzeit sind Voraussetzung dafür. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldung über die Umweltstation Weismain, Telefon 09575/921455, oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red