Übernachtung: Eine gute Möglichkeit um sein müdes Haupt nach einer anstrengenden Mountainbike- oder Wandertour zu betten, ist das Berghaus Rhön in den Schwarzen Bergen.

Vormittags:

Früh aufstehen ist sinnvoll - es gibt viel zu sehen: vom Basaltsee bis zum Urwald ist für jeden Abenteurer etwas dabei. Und das Beste: Egal ob zu Fuß oder auf dem Mountainbike, das Wegenetz durch die Schwarzen Berge weiß zu begeistern. Besonders sehenswert ist das Naturwaldreservat am Lösershag. Die beeindruckende Natur ist auch bei schlechtem Wetter ein Hochgenuss. Mittags empfiehlt es sich in der Kissinger Hütte für eine Stärkung einzukehren. Wen es weiter treibt, dem sei die Gemündner Hütte auf dem Kreuzberg ans Herz gelegt.

Nachmittagsprogramm:

Wer auf Action steht, hat dort die Möglichkeit in den Flowtrail nach Bischofsheim einzusteigen. Keine Bange: Den Kreuzberg hochstrampeln muss niemand. Es gibt einen regelmäßig verkehrenden Bus mit Fahrradmitnahme. Wem der Flowtrail zu extrem ist, hat die Möglichkeit sich am Neustädter Haus in den Kletterwald zu wagen: Bis zu 12 Meter geht es dort in die Luft. Auch wenn Spa in der Natur meistens schwer zu realisieren ist, gibt es Wege zur Entspannung. Oberhalb von Sandberg - gibt es eine große Kneippanlage mit wunderbarer Aussicht.

Abends:

Bei Sonnenuntergang empfiehlt es sich mit einem Schoppen oder Bier im Rucksack eine freie Bergwiese zu suchen, um den Tag Revue passieren zu lassen. Sitzen bleiben lohnt - die Rhön ist Sternenpark.