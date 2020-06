Mit Mund-Nasen-Schutz zur Hilfe

Neun Leute stehen mit großem Abstand und Mund-Nasen-Schutz-Masken vor dem Hausener Feuerwehrgerätehaus. Es ist 19 Uhr und der erste Tag, an dem seit März geübt werden darf. Die Feuerwehrkameraden kommen in ihrer Freizeit hierher und wirken zufrieden, denn so langsam kehrt der Alltag auch in die ehrenamtliche Arbeitswelt zurück.

"Ganz normal laufen die Übungen natürlich nicht ab", erklärt der Kommandant der Hausener Feuerwehr, Ferdinand Kemeth. Es seien eher Übungen mit Einschränkungen. Normalerweise werde zum Beispiel in Zugstärke geübt, das entspreche 20 Personen. Nun wird sich in Gruppenstärke getroffen. Das sind dann in der Regel neun Personen. "Und natürlich wird dabei immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen", sagt der Kommandant.

Einsatzfähigkeit beibehalten

Der Grund für die verringerte Übungsgruppengröße ist vorgegeben. "Wir müssen immer darauf achten, dass wir die Einsatzfähigkeit gewährleisten können", erklärt Kemeth. Daher dürften nie zu viele Feuerwehrler zusammen treffen. "Wenn man sich vorstellt, dass dann einer Corona hat und alle, die bei der gleichen Übungen waren, in Quarantäne müssen, dann wäre es natürlich fatal, wenn wir genau dann einen Einsatz hätten", sagt er. Deshalb sei es auch seine Aufgabe als Kommandant, das Ganze so zu koordinieren, dass die Einsatzfähigkeit gegeben bleibt. Bei rund 70 aktiven Mitgliedern in Hausen sei das aber recht gut zu regeln, erklärt er. Schlimmer sei das für die kleineren Wehren. Aber: "Wir gehen nur vorsichtig ran an die Übungen."

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Hausener Feuerwehr schon verschiedenste Einsätze: Vom Brand über die Drehleiterrettung bis zur Sicherung einer Hochspannungsleitung war alles dabei. Auch immer dabei: Die Mund-Nasen-Schutz-Masken. Die Feuerwehrmänner und -frauen tragen diesen dann nicht nur im Feuerwehrhaus, sondern auch beim Einsatz. "Man hat ähnliche Probleme wie im Alltag, zum Beispiel als Brillenträger", erklärt Kemeth, "aber man gewöhnt sich dran." Nur die Kommunikation vor Ort sei natürlich etwas erschwert, schließlich müsse viel miteinander geredet und abgesprochen werden während eines Einsatzes.

Kleinere Besatzung

Aber auch ansonsten hat sich durch Corona einiges geändert bei den Einsätzen. "Wir fahren zum Beispiel nur noch mit sechs statt mit neun Leuten pro Fahrzeug raus", erklärt der Hausener Kommandant weiter, "und wir agieren etwas passiver, es bleiben zum Beispiel eher mal Kameraden im Gerätehaus zurück und wir alarmieren dann nach. Früher sind in der Regel auch alle zur Einsatzstelle gefahren, die da waren."

Selbst beim Einsatz dann werde versucht, dass man sich an die Abstandsregeln hält. "Man kann da aber dann im Notfall auch abweichen", erklärt Kemeth, "Leben retten geht einfach vor."

Beim Einsatz an Patienten tragen die Feuerwehrler im Übrigen keinen normalen Mund-Nasen-Schutz, sondern FFP2-Masken. Von diesen hat die Feuerwehr sowohl von der Gemeinde Hausen als auch vom Landkreis zur Verfügung gestellt bekommen.

Nach den Einsätzen wird alles gründlich desinfiziert. Zum Beispiel auch Funkgeräte und natürlich die Atemschutz-Ausrüstungen. "Das wird aber im Atemschutzzentrum Ebermannstadt gleich mitgemacht. Dort kommen die Geräte auch ohne Corona nach jedem Einsatz zur Überprüfung hin", erklärt Kemeth.

Abgespeckte Übungen

Trotz der nun wieder erlaubten Übungen fehlt den Feuerwehrlern aus Hausen aktuell einiges an Alltag. "Alleine das Zusammensitzen nach den Übungen ist schon für die Kameradschaft, aber auch um Probleme mal anzusprechen, enorm wichtig", weiß Kemeth. Außerdem gebe es Themen, die könnten nur in der großen Gruppe geübt werden. Da die Hausener Wehr im vergangenen Jahr aber zwei neue Fahrzeuge bekommen hat, wird in den Übungsgruppen nun erstmal Fahrzeug- und Gerätekunde gemacht. "Wir haben davor schon mit und an den Fahrzeugen geübt", sagt Kemeth, "aber Routine bekommt man erst mit der Zeit."

Blöd sei die aktuelle Situation aber vor allem für diejenigen, die sich gerade in der Grundausbildung befinden. Der Übungsplan müsse jetzt geändert werden, normalerweise dauert die Ausbildung ein Jahr. In Hausen betrifft das sechs angehende Feuerwehrmänner und -frauen. Grundsätzlich sieht Kemeth die aktuelle Situation aber nicht als ganz großes Problem: "Wir können froh sein, dass wir vorher immer sauber geübt haben."