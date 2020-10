Stefan Eichner - besser bekannt als "Das Eich" - ist ein Liebhaber der Chansons von Reinhard Mey. Jetzt hat sich Eichner einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm zusammengestellt. Der Konzertabend ist kein "Best of". Reinhard Mey hat mehr als 500 Lieder in seiner Karriere geschrieben. Deshalb finden sich laut Pressemitteilung des Veranstalters neben Klassikern wie "Über den Wolken" und "Gute Nacht, Freunde" auch Lieder aus der "zweiten und dritten Reihe". Das Konzert findet statt am Sonntag, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kursaal Bad Bocklet. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinfo Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030, Mail: info@badbocklet.de. Foto: Matthias.kPhotography